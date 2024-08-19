Çankırı'daki orman yangını büyüyor: Vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle bölgedeki 4 köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle bölgedeki 4 köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ancak, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor.