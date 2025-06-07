Çankırı'da Yangın: Kavak Ağaçları ve Baraka Zarar Gördü

Çankırı'da Yangın: Kavak Ağaçları ve Baraka Zarar Gördü
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Çankırı'da Yangın: Kavak Ağaçları ve Baraka Zarar Gördü
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Çankırı'nın Korgun ilçesinde meydana gelen yangında çok sayıda kavak ağacı yanarken, bir baraka da kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çankırı'da kavak ağaçları ve baraka alevlere teslim oldu

ÇANKIRI - Çankırı'nın Korgun ilçesinde alevlere teslim olan çok sayıda kavak ağacı zarar görürken, bir baraka kullanılmaz hale geldi.

Olay, Korgun ilçesi Ova Değirmen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir tarlada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bu sırada bölgede devriye için gezen polis ekipleri yangını fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda kavak ağacı zarar görürken, bir baraka da kullanılmaz hale geldi.

Tarla sahibi M.G.'nin kundaklama şüphesini bildirmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa
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