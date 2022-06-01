Çankırı'da otomobil dereye devrildi: 5 yaralı - Haberler

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'da Abdulhalik Renda Mahllesindeki Çayyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Korkmaz idaresindeki 18 AN 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye yuvarlandı. Ters dönen otomobildeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Toros'unda bulunduğu 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkartılan yaralıların ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Sürücü Fatih Korkmaz (47) ile yolculardan Rahmi Uzunca (24), Merve Başer (26), Ahmet Çalışkan (27) ve Mehmet Toros (47) ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekiyi yardımıyla kaldırılırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa