Çankırı'da Osmanlı engereği görüntülendi

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde ortaya çıkan Osmanlı engereği vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte 'Osmanlı engereği' yılanı ortaya çıktı. Yılanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Zehirli olduğu bilinen ve 'viperidae' familyasından olan yılan, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - ÇANKIRI