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Çankırı'da nefes borusuna yemek takılan şahıs hayatını kaybetti

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kahvaltıda soluk borusuna yemek takılan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü.

Olay, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvaltıda soluk borusuna yemek takılan Latif Kuruçay (44) fenalaştı. Kalbi duran Kuruçay, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü. Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kuruçay, hastanedeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Latif Kuruçay'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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