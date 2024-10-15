Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Bahçesine Girdi: Sürücü Yaralı

Çankırı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Bahçesine Girdi: Sürücü Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Z. yönetimindeki 18 ABB 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yakınlarda bulunan bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü M.A.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Şabanözü Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Yaşam Kaza

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Dolunay ne zaman? Süper Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Dubai Çikolatası Tarifi! Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.