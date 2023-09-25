Çankırı'da Firari Hükümlü Yakalandı

Çankırı'da, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çankırı'da, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerinin, çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "14 Eylül 2023 tarihinde Gerede Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs, 19 Eylül 2023 tarihinde yakalanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.