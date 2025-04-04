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Çankırı'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi: 20 Yaralı

Çankırı'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi: 20 Yaralı
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Çankırı-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Çankırı- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan M.G. idaresindeki 18 S 0135 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatılırken, karayolundaki araç trafiği de kontrollü şekilde sağlandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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