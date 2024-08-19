Çankırı'da çıkan orman yangını hızla büyüyor: 2 köy tahliye edildi

Çankırı felaketi yaşıyor: 4 köy tahliye edildi

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını hızla büyümeye devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken 4 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının bulunduğu bölgedeki Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Hızla yayılan yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Yangın bölgesinde açıklamada bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed, Öztürk, "Korktuğumuz başımıza geldi. Dua edip rüzgarın kesilmesini bekleyeceğiz dedi.

"Dua edip rüzgarın kesilmesini bekleyeceğiz"

4 köyün tahliye edildiğini söyleyen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, "Yangın, yaklaşık 500 hektar bir alanı kapsıyor. 4 tane köyümüzü boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan tüm çevre il ve ilçede gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Korktuğumuz başımıza geldi. Herkese geçmiş olsun. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Dua edip rüzgarın kesilmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.