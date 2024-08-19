Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da çıkan orman yangını hızla büyüyor: 2 köy tahliye edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını endişe verici boyutlara ulaştı. Yangın dolayısıyla 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen köyler dron ile görüntülendi.

Çankırı felaketi yaşıyor: 4 köy tahliye edildi

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını hızla büyümeye devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken 4 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının bulunduğu bölgedeki Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Hızla yayılan yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Yangın bölgesinde açıklamada bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed, Öztürk, "Korktuğumuz başımıza geldi. Dua edip rüzgarın kesilmesini bekleyeceğiz dedi.

"Dua edip rüzgarın kesilmesini bekleyeceğiz"

4 köyün tahliye edildiğini söyleyen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, "Yangın, yaklaşık 500 hektar bir alanı kapsıyor. 4 tane köyümüzü boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan tüm çevre il ve ilçede gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Korktuğumuz başımıza geldi. Herkese geçmiş olsun. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Dua edip rüzgarın kesilmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Çankırı 3-sayfa Dünya Ilgaz 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title