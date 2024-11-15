Çankırı'da Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Korgun ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Korgun ilçesi Büyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI