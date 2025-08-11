Çankırı'da Balık Tutarken Nehre Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde balık tutarken nehre düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, 9 Ağustos'ta Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak için arkadaşıyla birlikte nehre açılan 17 yaşındaki Ramazan Taş, dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sonucu gencin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI