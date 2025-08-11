Çankırı'da Balık Tutarken Nehre Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Balık Tutarken Nehre Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek nehre düşen 17 yaşındaki Ramazan Taş, yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşamını yitirdi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde balık tutarken nehre düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, 9 Ağustos'ta Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak için arkadaşıyla birlikte nehre açılan 17 yaşındaki Ramazan Taş, dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sonucu gencin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.