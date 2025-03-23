Çankırı'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, Şeyhosman köyü yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yapraklı köyüne bağlı Şeyhosman köyünde bulunan bir arazide bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa