Çankırı'da arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI