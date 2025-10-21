Çankırı'da Alkol Satışı Yasağı Denetimleri Artırıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı'da saat 22.00'den sonra, alkol satışı yasağına uymayan iş yerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, düzenlenen toplantıda asayiş olayları ve yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, trafik denetimleri, aranan şahıslar, siber suçlar ve göçmenler hakkında veriler paylaşan Vali Taşolar, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Çankırı'da saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağına uymayan işletmelere yönelik denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Taşolar, geçen yılın ilk 9 ayına göre bu yılın ilk 9 ayında suç oranlarında yüzde 6'lık bir düşüş olduğunu ifade etti.

"Suçlarla ilgili yüzde 99'un üzerinde aydınlatma oranımız var"

Asayiş olaylarının sayısında da ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Vali Taşolar, "FETÖ'de 11, DEAŞ'ta 8 tane operasyon yaptık. Geçen yılın ilk 9 ayı ve bu yılın ilk 9 ayını karşılaştırdığımızda kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6'lık bir azalış var. Yüzde 99'un üzerinde aydınlatma olayımız var kendi adımıza da olumlu değerlendiriyoruz. Yine 9 ayları kıyasladığımızda toplam olay sayısında yüzde 32'lik bir azalış görüyoruz. Takibini yaptığımız yakalamalar ile ilgili olarak bu dönem içerisinde hapis yakalama olarak 404, ifade içinde bin 275 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarla ilgili olarak da 9 ay içerisinde 26 tane operasyon gerçekleştirdik. Bununla ilgili 39 gözaltımız oldu" dedi.

"Alkol satışı yapan iş yerlerinin takibini arttırdık"

Suça geçit vermeyeceklerini dile getiren Vali Taşolar, "Araçlarında yüksek sesli müzik dinleyenlerin bu şehrin huzurunu bozduğunu düşünüyorum. Vatandaşlardan da şikayetler alıyoruz. Bu konuda da çok kıymetli Emniyet Müdürüm Aytekin Canıtez'e de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bu konuyla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 2024 yılında 560 araç sürücüsüne ceza yazmışız fakat, bu sene ilk 9 ayda 2 bin 341 araç sürücüsüne ceza yazmışız. Çankırı'nın her yerinde vatandaşı rahatsız eden kişiler ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, buna müsaade etmeyeceğiz. Gece 22.00'dan sonra alkol satışını engellemek adına ekiplerimiz özellikle alkol satışı yapan iş yerlerinin takibinin edilmesini arttırdılar. Biz insanların eğlenmesine karşı değiliz ama onları korumak, kollamak zorundayız" diye konuştu.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez de hazır bulundu. - ÇANKIRI