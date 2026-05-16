Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 85 bin adet hap ele geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 85 bin adet hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. operasyonda, toplamda 9 milyon değerinde 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ÇANKIRI

