Çankaya'da Trafik Tartışması Silahlı Sona Erdi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir trafik tartışması sırasında silahla açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halinde olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu 1 kişi, çıkardığı silah ile ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şikayet sonucu teslim olan kişiye, karşı tarafın şikayeti geri çekmesiyle ev hapsi cezası verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa