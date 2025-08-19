Çankaya'da Trafik Tartışması Silahlı Sona Erdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir trafik tartışması sırasında silahla açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik tartışmasında 1 kişi silahla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halinde olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu 1 kişi, çıkardığı silah ile ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şikayet sonucu teslim olan kişiye, karşı tarafın şikayeti geri çekmesiyle ev hapsi cezası verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
