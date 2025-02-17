Çankaya'da Sendika Başkanı Sekreterine Ateş Açtı, İntihar Girişiminde Bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sendikada şube başkanı, sendika sekreterine silahla ateş açtı, ardından intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre olay, Çankaya ilçesi Kumrular Caddesi'nde bulanan Birleşik Metal İş Sendikası'nda yaşandı. Şube Başkanı Deniz Ilgan, sendika sekreteri Erdinç Koç'a silahla ateş açtı. Olayda Koç hayatını kaybederken, Ilgan'ın da saldırının ardından intihara teşebbüs ettiği ve yaralı olduğu öğrenildi. - ANKARA