Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

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Çankaya'da Sendika Başkanı Sekreterine Ateş Açtı, İntihar Girişiminde Bulundu

Çankaya'da Sendika Başkanı Sekreterine Ateş Açtı, İntihar Girişiminde Bulundu
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası'nda şube başkanı Deniz Ilgan, sendika sekreteri Erdinç Koç'a silahla ateş açarak ölümüne sebep oldu. Ilgan, ardından intihar teşebbüsünde bulundu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sendikada şube başkanı, sendika sekreterine silahla ateş açtı, ardından intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre olay, Çankaya ilçesi Kumrular Caddesi'nde bulanan Birleşik Metal İş Sendikası'nda yaşandı. Şube Başkanı Deniz Ilgan, sendika sekreteri Erdinç Koç'a silahla ateş açtı. Olayda Koç hayatını kaybederken, Ilgan'ın da saldırının ardından intihara teşebbüs ettiği ve yaralı olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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