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Alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

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Samsun'un Canik ilçesinde bira parası yüzünden çıkan silahlı kavgada tüfek ve tabanca ateşlendi. Ağır yaralanan Oğuz B. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ertan T. gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada tüfek ve tabanca ateşlendi. Olayda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, büfeden alınan ve ödenmediği öne sürülen bira parası nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında tüfek ve tabanca ateşlendi. Açılan ateş sonucu Oğuz B. ağır yaralandı. Yaralı, özel araçla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ertan T.'yi olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olay yerinde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı.

Şüphelinin kardeşi Yaşar T., "Babama borçlu var. Ödemediği gibi tehdit edip olay çıkardı. Kardeşim de babamı korumak için onu vurdu" dedi.

Ertan T.'nin babası ise olay yerinde polise verdiği bilgide, yaralının 5 ay önce büfesinden 7 bira aldığını ve borcunu ödemediği gibi tehdit edip kendilerinden para istediklerini ileri sürdü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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