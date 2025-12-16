Çocuklarının boğazına bıçak dayayan o babaya tahliye

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak 3 yaşındaki çocuğunun boğazına ekmek bıçağı dayayan ve Türkiye'yi sarsan görüntüleriyle tutuklanan Şiyar Alpaslan, yargılandığı İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, sanığın ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay, Kasım 2024'te Burdur'da yaşayan resmi nikahlı eşi Fatma Alpaslan'ın cep telefonuna gelen görüntülü aramayla yaşanmıştı. Şiyar Alpaslan (32), telefonda tehditler savururken, 3 yaşındaki oğlu B.A.'nın boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Şiyar Alpaslan'ın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edildi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Şiyar Alpaslan'ın eşine, "Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?" diye sorduğu, çocuğu yaraladığı ve bıçağı boğazına dayayarak "İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?" şeklinde tehditler savurduğu belirtilmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından cani baba, İzmir'de kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Öldürmeye teşebbüsten yargılandı

Ocak ayında görülen davanın ilk duruşmasında sanık Şiyar Alpaslan hakkında tahliye kararı verilmiş ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine sanığın tutukluluğu devam etmişti. Mayıs ayında ise görevsizlik kararı verilerek dosya, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesi için ağır ceza mahkemesine gönderildi. İzmir Bölge Adliyesi'nin kararıyla sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına kesinlik kazandı.

Son duruşmada çelişkili ifadeler

Bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şiyar Alpaslan ve avukatlar katıldı. Mağdur Fatma C. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada çiftin geçtiğimiz hafta resmen boşandığı öğrenildi. Savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne süren sanık Alpaslan, "Pişmanım, bir anlık öfkeyle sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı kesinlikle boğazına dayamadım" dedi. Mahkeme başkanının önceki ifadeleriyle çeliştiğini hatırlatması üzerine ise, "Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim" diyerek tahliye talebinde bulundu.

"Benim de boğazıma bıçak dayamıştı"

Mağdur Fatma C. ise sürekli şiddete maruz kaldığını belirterek, "Ayrılmak istedim ama rıza gösterilmedi. Benim de boğazıma bıçak dayamıştı. Görüntülü aramayı açtığımda telefonu oğlumun önüne koyup, 'Çocuğun boğazını keseceğim, canlı canlı izle' dedi" diyerek şikayetini yineledi. Şikayetçi avukatı, sanığın cezaevinden dahi Fatma C.'yi öldürmesi için annesini aradığını ve bu konuda yeni bir dava açıldığını mahkemeye bildirdi.

Ev hapsi şartıyla tahliye kararı

Savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şiyar Alpaslan'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşma 31 Mart'a ertelendi. Sanık, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaya ev hapsi tedbiri altında devam edecek. - İZMİR