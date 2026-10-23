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Çanakkale jandarması Gelibolu ve Biga'da 2 kaçakçılık olayına müdahale etti

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Çanakkale jandarması Gelibolu ve Biga'da 2 kaçakçılık olayına müdahale etti
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gelibolu ve Biga'da 2 kaçakçılık olayına müdahale etti. Gelibolu'da 2 makaron doldurma makinesi, 30 bin doldurulmuş makaron ve 80 kilogram açık kıyılmış tütün; Biga'da dedektör, akü ve 48 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 farklı kaçakçılık operasyonuna müdahale edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gelibolu ve Biga ilçelerinde 2 ayrı kaçakçılık olayına müdahale edildi. Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 makaron doldurma makinesi, 30 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 80 kilogram açık kıyılmış tütün, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Biga ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale sırasında, dedektör, akü, 48 muhtelif kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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