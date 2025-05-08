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Çanakkale Havalimanı'nda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çanakkale Havalimanı'nda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Çanakkale'de düzenlenen deprem tatbikatı çerçevesinde Çanakkale Havalimanı'nda senaryo gereği deprem sonrası tahliye çalışmaları yapıldı. Havalimanı ekiplerinin, deprem ve çıkan yangına hızlı müdahalesi dikkat çekti.

Çanakkale Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de düzenlenen deprem tatbikatları çerçevesinde Çanakkale Havalimanı'nda da tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler, senaryo gereği depremden etkilenenlere ve çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Merkez ve Lapseki ilçelerini kapsayan deprem tatbikatları gerçekleştiriliyor. Deprem deprem tatbikatları çerçevesinde Çanakkale Havalimanı'nda da tatbikat gerçekleştirildi. Senaryoya göre Çanakkale Havalimanında 13.15'de gerçekleşen deprem sonucu tahliye çalışmaları yapıldı. Havalimanı Uçak Kurtarma ekibi, itfaiye, sağlık, emniyet ekiplerinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Deprem anında havalimanında bulunan yolcuları, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri temsil etti. Depremle beraber havalimanında sirenler çaldı ve uyarılar anons edildi. Deprem sırasında çök, kapan, tutun yöntemini uygulayan temsili yolcular tehlikenin ardından havalimanını terk etmek istediler ama çıkış yollarında yangın çıktığını öğrendiler. Dumandan etkilenmemek için yere çökerek bekleyen yolcular ARFF ekiplerinin müdahalesi ardından güvenli bir şekilde alanı boşalttılar. Yolcular havalimanının "Acil Durum Toplanma Noktası"na toplandılar.

İçeri giren ekipler depremden etkilenen bir yolcuyu sedye ile havalimanı önündeki toplanma noktasına getirerek müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - 3.Sayfa
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