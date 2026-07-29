Haberler

Çanakkale’deki yangın tamamen kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez de çıkan orman yangınının tamamen, Ayvacık ilçesindeki orman yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez de çıkan orman yangınının tamamen, Ayvacık ilçesindeki orman yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde orman yangınları devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Çanakkale için beklenen müjde geldi. Bakan Yumaklı sosyal medya paylaşımında Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyünde başlayan orman yangınının tamamen kontrol altına alınığını açıklandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan orman yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

Eğitim camiasını sarsan rezillik! Okul müdürü tutuklandı
Mert Günok'tan maç sonunda olay sözler: Ben adıma birilerini konuşturmuyorum

Mert Günok'tan maçın önüne geçen olay sözler
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu