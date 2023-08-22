Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tahliye edildi

Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü boşaltıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, bir televizyon programına telefonla katılarak, "Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi." ifadelerini kullandı.