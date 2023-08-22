Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tahliye edildi
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Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü boşaltıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, bir televizyon programına telefonla katılarak, "Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tedbiren boşaltıldı.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
NTV'ye konuşan Çanakkale Onsekiz Üniversitesi Rektörü Erenoğlu, "Üniversite kampüsü tedbir amaçlı tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi." dedi.