Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Yunan bayraklı sürat teknesinde uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Yunan bayraklı sürat teknesinde 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunan bayraklı sürat teknesinde 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan, kasten öldürme, kasten yaralama, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve uyuşturucu kullanma suçlarından arananların da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'nda nefes kesen bir operasyona imza attı. Yunan vatandaşı S.S. ve Y.N., Yunan bayraklı 'Nefeli' isimli sürat teknesiyle sahile 11 kilo 900 gram skunk uyuşturucu maddesi bıraktı. Ardından sürat teknesine bindirilen kasten öldürme suçundan aranan M.T., kasten yaralama suçundan aranan O.T., PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.K., uyuşturucu madde kullanmak suçundan Z.S. ile İran vatandaşı A.E.'nin yurt dışına kaçmasına imkan sağlayan organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. olmak üzere 11 şüpheli jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yunan S.S. ve Y.N. ile Türk organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından, M.T. kasten öldürme suçundan, O.T. kasten yaralama suçundan, H.K. PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan, Z.S. uyuşturucu madde kullanma suçundan tutuklandı. İran vatandaşı A.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda, 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde (Skunk), 2 bin 500 euro, 1 uydu telefonu, 5 cep telefonu, 1 sürat teknesi, 2 otomobil ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükkuyu Çanakkale Jandarma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Patatesteki 'solanin' tehlikesi! Solanin zehirlenmesi nasıl olur? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 31 Mayıs Yalı Çapkını 72. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler? Bayramın 1. günü hangi ibadetler yapılır? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yarın ne sınavı var? Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var? Haziran ayı hangi burç? Haziran ayında doğanlar hangi burç oluyor? Mourinho Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı iddia edilen ücret! 1 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Haziran burç yorumları nedir? 21 Haziran hangi burç? 21 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 21 Haziran tarihi hangi burç olur? MİGREN NEDEN OLUR? Migren belirtileri neler, nasıl geçer? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 31 Mayıs günün maçları nereden izlenir? İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title