Çanakkale'de Yangın Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yangından etkilenen Bayramiç'in Saçaklı köyünde incelemelerde bulundu. Vali Toraman hasar tespit çalışmaları için 9 ekibin kurulduğunu ifade etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman hasar tespit çalışmalarının hızla başladığını ifade ederek "Çanakkale merkezdeki ve Bayramiç'teki yangınlarımız büyük ölçüde kontrol altına alındılar. Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmaları devam ediyorlar. Öte yandan yangından etkilen alanlarda hasar tespiti içinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız sayın bakanımızın da talimatlarıyla 6 ekip oluşturduk. Bu altı ekip şu anda tüm yangından etkilen alanları gezerek hasar tespitlerini yapıyorlar muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla beraber. Öte yandan yine Tarım ve Orman Bakanımızın talimatıyla da üç ayrı ekibimiz de tarımsal zararları tespit ediyor. Şu anda yangın etkilenen bütün sahayı adım adım geziyor arkadaşlar" dedi.

Vali Toraman günün sonunda hasar tespit çalışmalarının netleşeceğini ifade ederek "Tabii burada biz beş köyümüzü Bayramiç yangınından risk altında gördüğümüz beş köyümüzü tahliye kararı almıştık. Dolayısıyla herhangi bir can kaybımız yok. Ciddi manada bir yaralımız yok. Ama tabii özellikle bu köyde yangın bazı evlere ve ahırlara sirayet etti. Arkadaşları ona da müdahale ettiler. Şimdi onun tespitini yapıyorlar. Günün sonunda hasar tespiti netleşmiş olacak."

Bölgede rüzgarın tekrar etkili olmaya başladığının hatırlatılması üzerine Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman "Şimdi onu bilemeyiz, öngöremeyiz ama biz tedbiren ekiplerimizi mahallinde, yangın mahallinde muhafaza ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Bir taraftan da tabii soğutma çalışmaları da devam ediyor. Onu takip ediyoruz" dedi.

Gazetecileri sorusu üzerine Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman "Her iki yangının da çıkış mahalliyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kolluk kuvvetlerimiz, olay yeri inceleme ekiplerimiz gerekli tespitlerini yaptılar. Savcılık tarafından takip ediliyor konu. Çanakkale merkezdeki yangınla ilgili olarak çeşitli ihbarlar gelmişti. O ihbarlar değerlendiriliyor. Hakeza burası için de olay yeri inceleme ekipleri tespitlerini Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıyorlar. Onların talimatına göre, onların nezaretinde yürüyor, yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat. Merkezdeki yangının ilgili bir ihbar üzerine dört şüpheliyle ilgili işlem tesis edildi ama kesin neticeyi savcılık tahkikatı sonucunda belli olacak. Bütün ihbarlar ve bütün olay yeri tespitleri değerlendiriliyor" dedi. - ÇANAKKALE