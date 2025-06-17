Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı. Operasyonda 82,98 gram kokain ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1 parça halinde 82,98 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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