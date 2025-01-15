Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Gelibolu'da polis ekipleri düzenledikleri operasyonla 220 gram bonzai, 42 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan ikamet baskınında 220 gram bonzai, 42 gram metamfetamin 39 gram kannabinoid maddesi, 35 gram skunk, 2 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler E.C. ve E.S. gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa