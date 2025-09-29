Çanakkale'de Trafik Kazası: 38 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Aydın Yücel'in bugün 38'inci yaş günü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesi Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta Abdülhadi Ş. yönetimindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon, Aydın Yücel yönetimindeki 17 SF 622 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ikiye ayrıldı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Yücel, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Abdülhadi Ş. gözaltına alındı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Yücel'in bugün 38'inci yaş günü olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE