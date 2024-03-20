Çanakkale'de TIR'ın açılan dorsesi PTS'ye çarptı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde TIR'ın dorsesi seyir halindeyken açılması sonucu Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı. Kazada TIR'ın dorsesi ile PTS devrildi.

Kaza saat 12.30 sıralarında Gelibolu-Eceabat karayolu üzerinde meydana geldi. İ.E. idaresindeki 17 UC 830 plakalı TIR ile seyir halindeyken dorsesi açıldı. Dorse Gelibolu girişindeki Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan sistem yol kenarına dağılırken, TIR'ın dorsesi de devrildi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol da trafik akışı kontrollü olarak verilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.