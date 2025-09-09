Haberler

Çanakkale'de Sahte Rezervasyon Dolandırıcılığı: 5 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de Sahte Rezervasyon Dolandırıcılığı: 5 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte otel rezervasyonları yoluyla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı. 5 kişi tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon yapmak suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon yapmak suretiyle dolandırıcılık yapılması üzerine harekete geçildi. Çanakkale Merkez, İstanbul, Edirne, Sivas illerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda B.M.,M.D., M.E., M.T., A.A., E.H yakalandı. Dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren 6 şüphelinin ikametlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. B.M.,M.D., M.E., M.T., A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.H. serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Bu ne hal Acun!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.