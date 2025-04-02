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Çanakkale'de Ramazan Bayramı Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Çanakkale'de Ramazan Bayramı Trafik Denetimleri Devam Ediyor
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Çanakkale'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde emniyet kemeri ve sürücü takograf denetimleri gerçekleştiriliyor.

Çanakkale'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tedbir amaçlı gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor.

Çanakkale'de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yolculuk yapan yolcu otobüslerinde denetimler gerçekleştirildi. Otobüs içerisinde yapılan denetimlerde emniyet kemeri kontrolleri de yapıldı. Seyahat edenlerin güvenliği için emniyet kemerlerinin takılması sağlandı. Otobüslerin 24 saatlik dijital takograf raporlarını da inceleyen ekipler, takograf sürücü kartının sürücüye ait olup olmadığını, taşıt kullanma ve dinlenme süre ihlalleri, aşırı ve uygunsuz hız ihlalleri denetledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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