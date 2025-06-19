Çanakkale'de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ve arazözler bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de fabrikada yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan plastik fabrikasından çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Yangın saat 12.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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