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Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Şule İrkin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Şule İrkin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Pazardan alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Şule İrkin ile L.C., karşıdan karşıya geçmek isterken S.D. yönetimindeki 23 UU 836 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Şule İrkin ve L.C. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Şule irkin, buradaki tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi sevk edildi. Şule İrkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gelibolu Güvenlik 3-sayfa

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