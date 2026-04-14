Haberler

Acı kaza güvenlik kamerasına yansıdı; otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iddiaya göre kazaya karışan 17 YD plakalı otomobilin sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, kaza anında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Feci kaza 10 Nisan tarihinde saat 21.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Umurbey beldesine seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki 17 YD plakalı otomobil karşı yönden gelen B. A. idaresindeki 34 NNH plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

Savaşın faturası kesildi! Bu rakam Trump'ı bin pişman edecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor

Önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor

Önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Tahran 5 ülke için harekete geçti
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi

Tepkiler büyüdü! Trump'tan geri vites