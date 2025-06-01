Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, 1,5 hektarlık alanda zarara yol açtı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.14'te Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında otluk alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine 1 helikopter ile ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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