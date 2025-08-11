Çanakkale'de Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangınına Yoğun Müdahale
Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, bir orman işçisi yangın sırasında kaplumbağa ve köpek yavrusunu alevler arasından kurtardı.

Müdahaleler sırasında bir orman işçisi ise alevler içinden kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtardı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyor.

Yangına müdahale sırasında bir orman işçisi ise alevlerin içinden kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtardı. Orman işçisi kaplumbağa ve köpek yavrusunu alevler arasından kurtardıktan sonra onlara diğer gönüllülerle beraber su içirdi. - ÇANAKKALE

