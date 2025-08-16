Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor. Yangında tahliye işlemleri sürerken, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan çalışmaların takibini yapıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bölgede yürütülen yangın söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile yoğun müdahale devam ediyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Bölgede yürütülen çalışmaları İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldılar. - ÇANAKKALE

