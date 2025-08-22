Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediyor.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 uçak, 3 helikopter karadan ise 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araçlar ve 163 personelle müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE