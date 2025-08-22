Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Vali Ömer Toraman, yangını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediyor.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 uçak, 3 helikopter karadan ise 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araçlar ve 163 personelle müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

3 yıldır Messi'nin yanında gezerek servet kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.