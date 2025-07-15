Çanakkale'de Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Sıçradı

Çanakkale'de Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Sıçradı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Ekipler, Tuzla ve Taşağıl köylerini tahliye etti ve yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Vali Ömer Toraman, yangını havadan inceledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangını havadan inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde saat 15.02 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçardı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için ekipler tarafından Tuzla ve Taşağıl köyleri tahliye edildi. Yangına havadan 4 uçak, 6 helikopter karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Vali Toraman, yangını havadan denetledi

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde çıkan yangını Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Yangın Yönetim Helikopteri ile havadan inceledi. Vali Toraman, sahadaki çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den bilgiler aldı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Yangını kontrol altına almak amacıyla tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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