Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyü mevkii ormanlık alanda saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti

Trafikte bunu yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip ceza kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasının tabunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü

Kocasının tabunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.