Çanakkale'de Orman Yangını: 1400 Hektar Alan Zarar Gördü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan ve 21 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında bin 960 futbol sahası büyüklüğünde 400 hektarı ormanlık alan olmak üzere toplam bin 400 hektar alan yandı.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde 15 Temmuz tarihinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edildi. Yangın 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Yangında Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köyleri etkilendi. Köylerde birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri yangından zarar gördü.

4 köyün etkilendiği orman yangınında 400'ü ormanlık alan olmak üzere toplam bin 400 hektar alan etkilendi. Orman yangınında bin 960 futbol sahası büyüklüğünde 400 hektarı ormanlık alan olmak üzere toplam bin 400 hektar alan küle döndü. - ÇANAKKALE