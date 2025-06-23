Çanakkale'de Okul Çevrelerinde Emniyet Denetimleri Sürüyor

Çanakkale'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca okul çevrelerinde emniyet ekiplerince aralıksız denetimlerle asayiş sağlandı.

Çanakkale'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. İl genelinde 413 okulda öğrenim gören 82 bin 660 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dönem boyunca il genelinde 183 okul sorumlusu personel ve 57 ekip ile okul çevrelerinde aralıksız görev aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde bulunan metruk bina, internet kafe, şans oyunu bayisi, kıraathaneler, büfeler ile park ve bahçeler de aralıksız denetimleri sürdürerek 19 bin 833 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs adli makamlara teslim edilerek 4 işletmeye idari işlem uygulandı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde okullara gidilerek ilgili personelle sanal suçlar, akran zorbalığı ve trafik eğitimi konu başlıklı 7 bin 257 öğrenci bilgilendirildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ise yıl boyunca 4 bin 61 servis denetimi yaptı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Çanakkaleliler; 2024-25 eğitim öğretim senesini huzurla kapatmış olmanın mutluluğunu yaşıyor, geleceğimizin teminatı kıymetli öğrencilerimiz ile değerli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Yeni dönemde görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE