Çanakkale'de Müstehcen Paylaşım Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Çanakkale'de Müstehcen Paylaşım Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
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Çanakkale'de sosyal medya üzerinden müstehcen söylemlerde bulunan 56 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Y., polis tarafından gözaltına alındı. Belediye Başkanı Güray Yüksel, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Çanakkale'de sosyal medya üzerinden müstehcen söylemlerde bulunan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda paylaşılan bir video üzerine çalışma başlattı. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemleri bulunduğu tespit edilen inşaat işçisi Mehmet Y.' (56) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'oyku_owl' isimli instagram sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ezine'de şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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