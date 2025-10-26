Haberler

Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi

Güncelleme:
Çanakkale'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Ahmet Can Öztekin, 25 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Genç sürücü, hastanede tedavi edilmesine rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale'de motosikletiyle bariyere çarparak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç sürücü, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim tarihinde Biga- Çan yolu üzerinde meydana gelen kazada Ahmet Can Öztekin (23), motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Genç adam bir süre sürüklendikten sonra yola savruldu. Kaza anı seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücüler, yolun ortasında hareketsiz bir şekilde yatan Öztekin'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ahmet Can Öztekin 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in cenazesi ikindi namazına müteakip Biga ilçesi İdriskoru köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
