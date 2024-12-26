Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 3 gün önce otobüse arkadan çarpan motosiklette bulunan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eray Karakaya son yolculuğuna uğurlandı.

Çan-Biga karayolu üzerinde 3 gün önce meydana gelen motor kazasında ağır yaralanan Eray Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karakaya için ikindi namazını müteakip Çan Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Eray Karakaya'nın arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, cenaze namazında gençlere yönelik yaptığı konuşmada, "Bu ocakların sönmesini istemiyoruz. Annenize, babanıza, büyüklerinize keşke dedirtmeyin, içinizden geleni kontrol almayı öğrenin, lütfen kontrol altına alın. Alırsanız çok hayırlı işlere gidersiniz ama onlar sizi kontrol altına alırsa böyle acılar yaşarız. Allah tüm sevdiklerimizi bizlere bağışlasın" dedi.

İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Eray Karakaya'nın cenazesi Çan Şehir Mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE