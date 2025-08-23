Çanakkale'de Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Çanakkale'de Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki M.B., jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlıklı olduğu bildirildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Eski Umurlar köyünde 3 yaşındaki M.B. ortadan kayboldu. M.B.'den bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saat 16.50 sıralarında M.B. bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlıklı olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı

Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.