Çanakkale'de Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Eski Umurlar köyünde 3 yaşındaki M.B. ortadan kayboldu. M.B.'den bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saat 16.50 sıralarında M.B. bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlıklı olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE