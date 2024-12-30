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Çanakkale'de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çanakkale'de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada 17 GC 978 plakalı aracın sürücüsü Emine Kaymak, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenice- Çan karayolu İdris Dayı mevkiinde meydana geldi. Erol K. idaresindeki 17 GC 978 plakalı araç, Yılmaz G. idaresindeki 53 ABK 036 plakalı Fiat Doblo marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı ambulanslarla Yenice ve Çan Devlet Hastanelerine kaldırılırken, 17 GC 978 plakalı araçta bulunan Emine Kaymak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü Kaymak'ın cenazesinin Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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