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Çanakkale'de Kaçak Göçmenler Yunanistan'a Geçerken Kurtarıldı

Çanakkale'de Kaçak Göçmenler Yunanistan'a Geçerken Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 76 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ortasında mahsur kalan kaçak göçmenleri kurtardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin umuda yolculukları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek, ölüme terk edilmeleriyle son buluyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, can salı içindeki 32'si çocuk toplam 76 kaçak göçmenin dalgalar arasında deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Can salı ve lastik içindeki aralarında çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84', Sahil Güvenlik Botları 'KB-119' ve 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı ve lastik bot içindeki toplam 32'si çocuk, toplam 76 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, can salı ve lastik bot içindeki 32'si çocuk toplam 76 kaçak göçmenin dalgalar arasında deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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