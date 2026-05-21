Çanakkale'de çeşit suçlardan aranması olan 10 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın 11-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 103 aranan şahıs yakalanırken, 10’u tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 11-17 Mayıs tarihleri arasında 65 bin 441 şahıs ile 61 bin 147 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalarda 103 aranan şahıs ve 17 araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, cinsel taciz suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan 90 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 93 şahıs olmak üzere toplam 103 şahıs yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 103 şahıstan 10'u tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
