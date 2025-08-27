Çanakkale'de Jandarma Ekiplerinden Suç Operasyonu: 15 Şahıs Yakalandı
Çanakkale'de Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce 18-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda aranması bulunan toplam 15 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Orman Alanının İşgali, Ormandan Faydalanma ve Orman İçine Yerleşmesi' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Taksirle Ölüm ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 3 bin 360 TL para cezası bulunan şahıs, 'Basit Yaralama ve Basit Tehdit' suçundan bin 180 TL para cezası ve bin 500 TL para cezası bulunan 2 şahıs, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan 274 bin TL para cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan 3 bin 740 TL para cezası bulunan 1 şahıs, 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçundan 750 TL adli para cezası bulanan 1 şahıs, 'Güven ve Huzur Uygulaması' sırasında basit yaralama ve tehdit suçlarından 2 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ve para cezası bulunan 8 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı. Şahıslardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE