Çanakkale'de Jandarma Ekiplerinden Suç Operasyonu: 15 Şahıs Yakalandı

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce 18-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda aranması bulunan toplam 15 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Orman Alanının İşgali, Ormandan Faydalanma ve Orman İçine Yerleşmesi' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Taksirle Ölüm ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 3 bin 360 TL para cezası bulunan şahıs, 'Basit Yaralama ve Basit Tehdit' suçundan bin 180 TL para cezası ve bin 500 TL para cezası bulunan 2 şahıs, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan 274 bin TL para cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan 3 bin 740 TL para cezası bulunan 1 şahıs, 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçundan 750 TL adli para cezası bulanan 1 şahıs, 'Güven ve Huzur Uygulaması' sırasında basit yaralama ve tehdit suçlarından 2 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ve para cezası bulunan 8 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı. Şahıslardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE